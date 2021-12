Les ministères des Affaires étrangères de l’Arménie et de la Finlande tiennent des consultations politiques

Des consultations politiques ont eu lieu entre les ministères des Affaires étrangères d’Arménie et de Finlande au ministère des Affaires étrangères d’Arménie le 6 décembre. Du côté arménien, les consultations ont été présidées par par Tigran Samvelian, chef du département européen du ministère arménien des Affaires étrangères, et du côté finlandais par Maria Liivala, directrice générale du département pour la Russie, l’Europe de l’Est et l’Asie centrale du ministère finlandais des Affaires étrangères.

Comme ARMENPRESS a été informé par le ministère arménien des Affaires étrangères, les parties ont discuté d’un large éventail de questions d’intérêt bilatéral en soulignant l’importance de tenir des consultations politiques et des visites de haut niveau sur une base régulière.

Les délégations des deux pays ont également évoqué les questions relatives à l’élargissement de la coopération commerciale et économique et ont échangé des idées sur la promotion de la coopération dans des directions sectorielles.

Le même jour, le vice-ministre des Affaires étrangères Paruyr Hovhannisyan a reçu la délégation de la Finlande. Au cours de la rencontre, il a été question de la coopération entre l’Arménie et l’Union européenne et des questions relatives au sommet du Partenariat oriental qui se tiendra à Bruxelles.

A la demande de la partie finlandaise, Paruyr Hovhannisyan a présenté la situation actuelle créée autour du conflit du Haut-Karabakh. Dans ce contexte, la nécessité d’une reprise complète du processus de paix du Haut-Karabakh dans le cadre du format des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE a été soulignée. En tant que membre du Groupe de Minsk de l’OSCE, la partie finlandaise a réaffirmé son soutien inconditionnel au Groupe de Minsk.

Le vice-ministre arménien des Affaires étrangères Vahe Grigoryan a également reçu la délégation finlandaise. Les parties ont évoqué l’efficacité de la coopération arméno-finlandaise dans les plateformes multilatérales.

Au cours de la visite, la délégation a déposé des fleurs au mémorial de Tsitsernakaberd.

ARMENPRESS.