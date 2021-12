Eduard Aghajanyan : La voie n’est pas simple et facile

Les rencontres du groupe de travail trilatéral co-présidé par les vice-premiers ministres d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan sont de caractère régulier, a declaré Eduard Aghajanyan, président de la commission permanente des relations extérieures de l’Assemblée nationale d’Arménie aux journalistes.

« Les pays coprésidents et leurs représentants s’efforcent de trouver des solutions mutuellement acceptables, et ce chemin n’est ni simple ni facile. Le plus important à l’heure actuelle est que ce travail est en cours, ce qui est la meilleure preuve que toutes les parties sont intéressées à résoudre la question et à passer à des options mutuellement acceptables », a déclaré M. Aghajanyan.

ARMENPRESS