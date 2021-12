Le conflit du Haut-Karabagh doit être réglé dans le cadre du groupe de Minsk de l’OSCE : Edouard Aghajanyan

Le conflit du Haut-Karabagh doit être réglé dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE, a declaré le président de la Commission permanente des relations extérieures de l’Assemblée nationale d’Arménie Edouard Aghajanyan aux journalistes.

« L’Arménie ne reviendra pas sur sa position, notamment en ce qui concerne l’engagement à résoudre la question dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE. Ce fait devrait également être souligné dans notre discours politique interne, car il s’agit d’une position partagée par presque tous les acteurs importants de la communauté internationale, en particulier les pays coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et les États membres de l’OSCE. C’est un facteur important » a déclaré E. Aghajanyan.

Abordant les questions de sécurité frontalière, les tensions à la frontière entre l’Arménie et l’Artsakh et le meurtre de civils par les forces armées azéries, Edouard Aghajanyan a déclaré que le gouvernement arménien utilise tous les outils possibles pour parvenir à une désescalade et exclure de tels cas. Armenpress.