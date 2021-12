La question du logement de 5 419 familles dans la zone sinistrée par le séisme de 1988 a été réglée et le programme de logement touche à sa fin

Le programme d’aide de l’État visant à résoudre les problèmes de logement des familles sans abri dans la zone sinistrée à la suite du tremblement de terre de 1988 en Arménie touche à sa fin. Le programme a été lancé en 2008 et d’ici fin 2021, 5 419 familles ont été reconnues comme bénéficiaires du programme, y compris celles qui ont rétabli leur droit au logement par le biais des tribunaux.

Lors de la conférence de presse à Erévan, Tanya Arzumanyan, chef du département de la gestion du fonds du logement et des infrastructures communales du comité du développement urbain de la République d’Arménie, a mentionné que dans le cadre du programme, entre 2008 et 2019, le problème du logement de 5 177 familles ont été résolues au prix d’environ 67,3 milliards de drams. La phase finale du projet, ou la solution aux problèmes de logement de 242 familles reconnues bénéficiaires du projet mais n’ayant pas encore eu l’opportunité d’améliorer leurs conditions de logement, a démarré en 2020. La plupart de ces familles sont originaires des zones rurales. Comme solution principale, 187 ont choisi l’option de la construction de maisons, 20 - la délivrance de certificats d’achat d’appartements et 7 ont préféré un soutien financier direct.

« Le problème des 28 familles demeure. Les familles sont du village de Jradzor dans la région de Chirak. La solution de leur problème de logement, la question du financement sera examinée dans le cadre de la décision pertinente du gouvernement arménien, selon les approches conjointes avec les familles réinstallées de la commune de Jradzor pour la construction du réservoir de Kaps » a déclaré Tanya Arzumanyan.

Source Armenpress.

Krikor Amirzayan