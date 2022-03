Aurora organise un marché de Noël

6 décembre 2021 - Erevan, Arménie - Le marché de Noël organisé par l’Initiative humanitaire Aurora et l’ONU Arménie, en partenariat avec la Fondation caritative Tovmasyan, aura lieu très prochainement, le 12 décembre 2021, de 10h00 à 20h00, dans la salle de musique Dvin, décorée de manière festive (40, rue Paronyan, Erevan, Arménie). Cet événement permettra de collecter des fonds pour les programmes d’Aurora et les projets de l’ONU en Arménie, de contribuer à l’appréciation de la charité et d’encourager le don de soi. Tout le monde est également invité à prendre part au programme de partage de cadeaux du marché, (...)