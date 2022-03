L’Arménien Avetis Avetisyan (19 ans) jouera à Go Ahead Eagles dans le championnat des Pays-Bas

Un défenseur Arménien, Avetis Avetisyan (19 ans) jouera dans le championnat des Pays-Bas (Eredivisie) au club de Go Ahead Eagles.

Avetis Avetisyan jouait jusqu’à présent dans l’équipe réserve du PAOK en Grèce où dans le présent championnat en 26 rencontres de l’équipe des -19 ans, il avait marqué 6 buts et réalisé une passe décisive. Il avait évolué au sein de l’équipe d’Arménie des -16 ans avec 9 renconrtes et l’équipe de Grèce des -17 ans. Après un essai de quinze jours au sein du club hollandais de Go Ahead Eagles, Avetis Avetisyan signa un contrat. Ainsi après la présence de joueurs Arméniens dans le championnat d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne, un Arménien évoluera également dans le championnat des Pays-Bas de première division.

Krikor Amirzayan