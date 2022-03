Ambassade de France : SE Anne Louyot chez Ararat brandy

L’Ambassadrice a visité le musée Ararat & la Yerevan Brandy Company, entreprise du groupe @Pernod_Ricard, avec Ara Grigoryan et Serge Khachatryan. Merci et bravo à toute l’équipe d’allier l’excellent savoir-faire arménien en production de Brandy et l’expérience française. 🇫🇷🥃🇦🇲 pic.twitter.com/bezszAgPo4

-- France en Arménie (@AmbaFR_Armenie) December 6, 2021