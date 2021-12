Un journal affirme que Pachinian réfléchirait à sortir de l’OSCT

Le journal arménien Past, en se référant à ses sources, a affirmé que le 4 décembre, le Premier ministre arménien a tenu une réunion à huis clos avec l’opposition extra-parlementaire.

L’opposition au Parlement est actuellement représentée par deux blocs nationalistes des leaders du clan Karabakh - l’Alliance Arménie de Robert Kocharian et l’Alliance J’ai de l’honneur de Serzh Sargsyan. Tous deux sont les adversaires politiques de Nikol Pachinian.

L’ordre du jour de la réunion comprend la délimitation de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et le rétablissement des relations diplomatiques entre (...)