Un ami des Arméniens vient de disparaître

Bob Dole, homme d’État américain, ancien sénateur, candidat républicain à la présidence en 1996 et grand ami de l’Arménie et des Arméniens, est décédé à l’âge de 98 ans.

Le sénateur Dole a plaidé pour la reconnaissance du génocide arménien dans les années 1980-90, mais n’a jamais pu atteindre cet objectif, car il était bloqué par ses collègues du Sénat.

Mais Dole avait planté une graine et a finalement vécu pour voir la Chambre des représentants, le Sénat et le pouvoir exécutif mettre fin à la règle du bâillon étranger la plus longue de l’histoire américaine et infliger un revers majeur à l’obstruction centenaire de la Turquie à la justice pour ce crime contre l’humanité.

Le sénateur Dole s’est toujours souvenu de son grand ami, le docteur Hampar Kelikian, qui lui a sauvé la vie pendant la Seconde Guerre mondiale et a partagé l’histoire tragique de sa famille au milieu des horreurs qui ont commencé en 1915 lorsque l’Empire ottoman turc a accompli le génocide des Arméniens.