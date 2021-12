Les autorités de l’Artsakh révèlent de nouvelles informations

Le bureau du procureur de la République du Haut-Karabakh rapporte que l’identité du militaire azerbaïdjanais qui a tué un civil de 65 ans, Seyran Sargsyan, dans le Haut-Karabakh, a été découverte. Le 3 décembre, il a été rapporté que le berger s’est perdu et s’est retrouvé sur le territoire contrôlé par les forces armées azerbaïdjanaises. Il a été arrêté par les militaires azerbaïdjanais, conduit à la position où les forces armées étaient stationnées, et tué sur place.

La partie azerbaïdjanaise n’a pas réfuté cette information mais a déclaré que le coup de feu avait été tiré par le militaire après avoir été attaqué alors qu’il était en service sur l’une des positions de l’armée azerbaïdjanaise.

Toutefois, le 4 décembre, la partie arménienne a fait état de détails supplémentaires, qui ont été révélés au cours de l’enquête. Il a été rapporté que l’homme tué ne s’est pas perdu, mais a été enlevé de force du territoire qui est considéré comme une zone neutre. En outre, il existe « des faits convaincants et irréfutables, y compris la vidéo, prouvant la commission d’un meurtre avec préméditation ».

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a indiqué qu’un militaire qui était en service sur l’une des positions de l’armée azerbaïdjanaise dans la région de Khojavend a été attaqué par une personne d’origine arménienne le 3 décembre vers 13h00 :

« [Cette] personne a essayé de s’emparer d’une arme. Après avoir tiré en l’air, dans un but d’autodéfense, le militaire azerbaïdjanais a neutralisé le provocateur qui l’avait attaqué. L’incident a été signalé au commandement des forces russes de maintien de la paix et au centre de surveillance conjoint russo-turc. L’enquête est en cours ».

Les forces de l’ordre arméniennes indiquent au contraire qu’il existe des preuves irréfutables du meurtre d’un civil et qu’elles seront transférées du côté russe pour une enquête complète sur les circonstances de l’incident.

Cependant, à ce moment-là, en coopération avec le bureau du procureur des forces de maintien de la paix de Russie, il s’avère que « le meurtre du citoyen de l’Artsakh a été commis par le citoyen de l’Azerbaïdjan, le soldat Rahimzade David Gabil oglu ».

Dans le cadre de l’accord conclu entre les procureurs généraux de Russie, d’Arménie et d’Azerbaïdjan, le procureur du contingent de maintien de la paix russe est arrivé sur les lieux. Il a déjà eu l’occasion de rencontrer des témoins de l’incident du côté azerbaïdjanais et s’est entretenu avec Rakhimzade.

Il est également rapporté qu’en ce moment « la possibilité de tenir une réunion de travail avec les dirigeants des forces armées d’Azerbaïdjan et d’Arménie » est envisagée avec la médiation de la partie russe.

Toutes les publications arméniennes rappellent qu’il s’agit du troisième cas de meurtre d’un civil depuis le 10 novembre 2020, c’est-à-dire depuis l’établissement du cessez-le-feu au Karabagh.

Le secrétaire de presse du ministère arménien des Affaires étrangères, Vahan Hunanyan, a fait une déclaration dans laquelle il a condamné le meurtre d’un civil par les militaires azerbaïdjanais :

« Il est à noter que les attaques et les actes d’intimidation contre la population civile arménienne de l’Artsakh ont un caractère systémique, ce qui est dû à la justification sans fondement par Bakou de crimes similaires commis par les forces armées azerbaïdjanaises, conduisant à la répétition de tels comportements. »Les récentes atrocités commises par les forces armées azerbaïdjanaises contre la population civile de l’Artsakh sont une continuation de la politique d’arménophobie, d’annihilation et de nettoyage ethnique des Arméniens de l’Artsakh par les autorités azerbaïdjanaises, ce qui prouve une fois de plus que la garantie de la sécurité physique et du droit à la vie des Arméniens de l’Artsakh est impossible sous la juridiction azerbaïdjanaise.

« Une enquête sur cette attaque et les attaques précédentes contre la population civile et la traduction des auteurs en justice peuvent créer des conditions préalables à la prévention de tels crimes à l’avenir ».

Le ministère des affaires étrangères de la NKR a également condamné la « politique terroriste de l’Azerbaïdjan » et a appelé la communauté internationale à évaluer de manière adéquate les actions des forces armées azerbaïdjanaises. La déclaration du ministère indique que la politique de Bakou a porté « un coup perfide à la mission de maintien de la paix de la Russie ».

Avec JAMnews