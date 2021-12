Bakou élue membre du Comité de l’UNESCO pour la protection des biens culturels... en cas de conflit armé !

Comment est-ce possible ? L’Azerbaïdjan a été élu membre du Comité de l’UNESCO pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, selon les médias azerbaïdjanais.

Le mandat des membres est de quatre ans, jusqu’en 2025.

L’élection de Bakou au Comité intervient un an après la fin de la deuxième guerre du Karabakh déclenchée par l’Azerbaïdjan à l’automne 2020. Au cours des hostilités militaires, les forces azerbaïdjanaises ont lancé deux attaques ciblées contre la cathédrale du Saint-Sauveur Ghazanchetsots à Shushi. L’Azerbaïdjan avait auparavant « restauré » une église en remplaçant son inscription arménienne par de l’art verrier. Par ailleurs, le président azéri Ilham Aliyev s’est rendu dans la région de Hadrut, dans les territoires occupés par l’Azerbaïdjan, et a déclaré son intention de « rénover » une église arménienne du 12e siècle, qu’il a qualifiée d’« église albanaise ». Aliyev est allé jusqu’à accuser les Arméniens de laisser de « fausses inscriptions » en langue arménienne.

Depuis la fin de la guerre et l’occupation de l’Artsakh, les troupes azéries détruisent ou détournent systématiquement tout le patrimoine arménien.