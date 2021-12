Génocide des Arméniens - George Clooney a refusé 35 millions de dollars de la compagnie Turkish Airlines

Extrait :

« Imperturbable comme les cheveux argentés de sa tête, Clooney se penche en avant, comme s’il était sur le point de se confier à moi. »Ben ouais. On m’a offert 35 millions de dollars pour une journée de travail dans une publicité pour une compagnie aérienne, mais j’en ai parlé à Amal [Clooney, l’avocate des droits humains qu’il a épousée en 2014] et nous avons décidé que cela n’en valait pas la peine. C’était [associé à] un pays qui, bien que ce soit un allié, est parfois discutable, alors je me suis dit : ’Eh bien, si ça m’enlève une minute de sommeil, ça n’en vaut pas la peine.’"