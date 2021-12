L’international arménien Varazdat Haroyan était titulaire et a participé à la rencontre Elche-Cadix (3-1)

L’Arménien Varazdat Haroyan arrière de l’équipe d’Arménie et du club espagnol de Cadix était titulaire et a participé à la totalité de la rencontre Elche-Cadix (3-1) lors de la 16e journée du championnat d’Espagne (La Liga). Varazdat Haroyan, comme souvent, a une nouvelle fois écopé de son traditionnel carton jaune offert par l’arbitre à celui qui fut le premier Arménien de l’histoire à marquer un but dans le championnat d’Espagne.

Krikor Amirzayan