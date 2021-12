D’anciens alliés de Serge Sarkissian défendent les couleurs de Pachinian

Le 6 décembre au matin, les résultats des élections locales qui ont eu lieu la veille en Arménie, commencent à tomber. Le parti du Premier ministre perd à Abovyan, Masis et Aparan, mais gagne massivement à Ashtarak, Jermuk et Artashat.

Le 3 décembre, le Contrat Civil de Nikol Pachinian a défendu le fait que parmi les candidats qu’il présentait aux prochaines élections locales il y avait beaucoup d’anciens élus qui ont dirigé le pays, lors de la précédente présidence.

Les électeurs de 36 communautés du pays se sont rendues aux urnes dimanche 5 décembre pour élire, sur la base de listes de partis, leurs nouveaux maires et conseils locaux. La plupart de ces communautés ont été récemment agrandies.

Le parti au pouvoir, le Contrat civil, a présenté ou soutenu des candidats dans toutes ces communautés. Dans plusieurs d’entre elles, ses listes de candidats sont dominées par d’anciens membres du parti républicain (HHK) de l’ancien président Serge Sarkisian.

Parmi eux figure Sargis Muradian, le maire sortant de Sevan, à 55 kilomètres au nord d’Erevan. Dans une autre communauté englobant la station balnéaire de Djermuk, le candidat au poste de maire du parti au pouvoir est le fils d’Ashot Arsenian, un riche homme d’affaires qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec Sarkisian.

Un plus grand nombre de transfuges du HHK se présentent aux conseils locaux sous l’étiquette du Contrat civil dans ces municipalités et dans d’autres.

La forte présence de ces personnes sur les listes électorales du parti au pouvoir a fait sourciller les Arméniens. Les critiques disent qu’elle est en contradiction avec la façon dont Pachinian qualifiait les anciens dirigeants du pays. il les décrivait comme des individus corrompus qui ne se souciaient pas des gens ordinaires et de leurs problèmes.

Le premier ministre est arrivé au pouvoir en 2018 à la suite de manifestations de masse déclenchées par la tentative de Sarkisian de prolonger son règne de dix ans.

Vahagn Aleksanian, un législateur pro-gouvernemental qui était jusqu’à récemment le porte-parole du Contrat civil, a insisté sur le fait qu’il n’y a rien de mal à ce qu’un grand nombre de personnalités de l’ancien régime figurent parmi les candidats aux élections du parti dirigé par M. Pachinian.

M. Aleksanian, qui était lui-même affilié à un autre parti, a déclaré que nombre de ces personnes prétendaient avoir été contraintes de rejoindre l’ancien HHK au pouvoir et que le gouvernement actuel leur avait donc « donné une chance » de se « transformer ». Il a refusé de donner des noms.

Gegham Manukian, un membre important de la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun), un parti d’opposition, a ridiculisé le fait que Pachinian s’appuie sur les transfuges.

« Le public arménien doit savoir que les anciens dirigeants sont en pleine offensive électorale », a déclaré Manukian d’un ton acerbe. « Mais les anciens dirigeants agissent maintenant sur le ticket du Contrat civil de Nikol Pachinian ».

Le Dashnaktsutyun fait partie de la principale alliance d’opposition Hayastan, dirigée par l’ancien président Robert Kocharian. Il a présenté des candidats dans 20 des 36 communautés. Les autres partis d’opposition participent à moins de scrutins locaux.

Le parti de M. Pachinian a subi plusieurs revers importants lors des élections locales organisées en Arménie en octobre et novembre. Il a été effectivement battu dans la deuxième ville du pays, Gyumri, et n’a pas non plus réussi à installer comme maires des trois principales communautés de la province de Syunik les membres de son parti .

