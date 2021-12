Cérémonie de remise des Prix littéraires Alain Terzian et Charles Aznavour

Le monde littéraire et du 7e art étaient à l’honneur ce samedi 4 décembre au sein de l’Hôtel Départemental des Bouches-du-Rhône à l’occasion de la 5e édition des Prix littéraires Alain Terzian et Charles Aznavour.

Tapis rouge sur la scène, haute en couleur et en émotion, la cérémonie était placée sous la présidence d’honneur de Martine Vassal, présidente du Département et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ainsi que de François Achour, président de Terre d’Arménie, association organisatrice des Prix littéraires.

Avec ferveur Martine Vassal a souhaité la bienvenue au public en rappelant la nécessité de respecter les mesures sanitaires requises.

La présidente du Conseil départemental a salué la mémoire de Charles Aznavour en évoquant ses nombreux engagements humanitaires en précisant qu’il restait dans le cœur des français.

D’origine arménienne, fière de sa double culture, Martine Vassal a déclaré que la Provence était une terre d’accueil des Arméniens, louant la pugnacité, le courage, la force de travail et l’intégration exemplaire de cette communauté fidèle aux principes républicain.

Mischa Aznavour et Alain Terzian, producteur de cinéma et ancien président de l’Académie des César du cinéma, parrains de cette nouvelle édition, étaient présents pour les remises des Prix.

Membres du jury, Franz-Olivier Giesbert, célèbre journaliste, écrivain et ami des arméniens, ainsi que Roland Carta, architecte, avaient pris place sur la scène devant les nombreux invités et les photographes.

Étaient présents entre autres, Samvel Lalayan, consul d’Arménie à Marseille accompagné de son épouse, Didier Réault, vice-président de la Métropole, Sophie Bruyère, directrice de la communication de la Métropole, Armand Mnatzakanian, nouveau président de la Chambre de Commerce Franco-Arménienne, Gilbert Derderian, président de l’église apostolique arménienne Saint Grégoire l’Illuminateur à Beaumont et Patricia Aharonian, membre du Conseil paroissial de l’église apostolique arménienne Sourp Garabed et Honig Djeraian, membre de l’UCFAF.

Cette cérémonie incontournable, encrée dans le paysage marseillais, a vu le jour comme un doux présage lors de la célébration de « l’Année de l’Arménie en France » en 2006.

Depuis, c’est sous l’œil bienveillant du maître de cérémonie Richard Findykian, adjoint au maire des 9e & 10e arrondissements de Marseille, que perdure cet événement.

Pour la réalisation de ce nouvel opus, les producteurs ont rendu un émouvant hommage à Jean-Paul Belmondo pour sa carrière cinématographique.

A travers un casting de témoignages étoilés, composé d’amis, le public redécouvrait sur un écran géant des extraits des films cultes de l’acteur, qui restera pour toujours « Bébel le Magnifique ».

« BELMONDO ÉTAIT L’ÊTRE LE PLUS GÉNÉREUX ET LE PLUS BIENVEILLANT » A.Terzian

Alain Terzian a évoqué la mémoire de son ami « Bébel » avec une émotion toujours vive, en rappelant la joie et la soif de vivre de l’acteur.

Il a également remercié Martine Vassal pour son dévouement et la qualité de cette cérémonie réussie.

« DELON, BELMONDO, AZNAVOUR. LA RACE DES SEIGNEURS ! » Jeff Domenech

Star parmi les stars, « Le guépard » Alain Delon était également honoré pour sa prestigieuse carrière artistique.

La dernière légende du cinéma français s’est adressée au public dans une lettre empreinte d’amitié notamment à l’égard de son public.

Martine Vassal a lu le message d’Alain Delon qui déclarait être honoré et touché par l’invitation, s’excusant de ne pouvoir être présent parmi les lauréats et les membres du jury.

Diffusés sur l’écran géant, des photos et des extraits de films de Delon s’égrainaient comme un générique de film sans fin , pour le plaisir du public.

Mémoire du cinéma français, Alain Terzian a partagé des souvenirs vécus avec son ami Delon évoquant le « talent fou, exceptionnel et le cœur en or de la star ».

Habitué aux cérémonies, le producteur a dévoilé les noms des 2 lauréats ex-æquo pour les Prix Alain Terzian 2021 en insistant sur la qualité des ouvrages et les émotions partagées.

Les heureux nominés sont Baptiste Vignol pour « Le dernier Guépard » édité chez Gründ et Bernard Pascuito pour le livre « Belmondo entre deux vies » paru chez Robert Laffon.

Toujours dans le registre cinématographique, un Prix spécial a été décerné à Jeff Domenech pour son ouvrage et son documentaire sur Jean-Paul Belmondo.

Présent sur la scène, l’auteur a fait part de son émotion en rappelant longuement ses souvenirs avec l’acteur, notamment lors d’une journée passée en compagnie de Charles Aznavour.

« Les rires fusaient sans-cesse », dit-il se souvenant de l’humour des deux complices.

Proche collaborateur Bébel, Jeff Domenech a déclaré avoir passé plusieurs mois cloîtré avec Belmondo lors du confinement imposé par les mesures sanitaires.

Comme son frère Nicolas, Mischa Aznavour porte fièrement l’héritage culturel du grand Charles.

Très investi dans le choix des lauréats, Mischa a salué la qualité des livres en compétition se félicitant de la présence de « l’âme Aznavour » dans ces parutions.

Le Prix Charles Aznavour 2021 a été décerné à Samuel Brussell pour « Continent’Italia » chez Stock.

Très ému par la reconnaissance du jury, l’auteur à déclaré que c’était son premier Prix littéraire et qu’il le dédiait à son épouse qui est à ses côtés depuis plus de 30 années.

Le Prix spécial Charles Aznavour a été remis par Franz-Olivier Giesbert à Pierre Darkanian pour « Le rapport chinois » paru chez Anne Carrière.

Jeune avocat, Pierre Darkanian a remercié le jury en rendant un hommage à son papa et à sa famille en évoquant le génocide des arméniens.

« C’est un livre plein d’humour dans un registre Kafkaïen. C’est un très, très bon roman. », a déclaré FOG, enthousiaste.

La cérémonie s’est clôturée avec la traditionnelle photo de famille sous les applaudissements du public, ravi d’avoir eut ces bons et grands moments, comme le chantait l’éternel Charles Aznavour.

Texte et photos : Alain Sarkissian