QUATRE EURODÉPUTÉS DE FAMILLES POLITIQUES DIFFÉRENTES LANCENT UNE INITIATIVE INÉDITE DE SOUTIEN À L’ARMÉNIE Nathalie LOISEAU Groupe Renew Europe, François ALFONSI - Les Verts/ALE, François-Xavier BELLAMY - PPE, Sylvie GUILLAUME - S&D,

« Il y a un an, l’agression subie par la province du Haut-Karabakh faisait des milliers de morts et laissait l’Arménie en danger. Un an plus tard, rien n’est encore résolu dans ce conflit : de nombreux prisonniers de guerre sont toujours détenus illégalement en Azerbaïdjan, le patrimoine arménien est ciblé par des dégradations multiples, et le territoire arménien lui-même est remis en cause par des provocations répétées, qui ont fait encore tout récemment des victimes civiles.

Dans cette situation, et pour donner le signe d’un engagement plus déterminé de l’Union européenne, il est urgent de redire avec force notre soutien au peuple arménien.

Parlementaires européens de familles politiques différentes, nous avons voulu prendre l’initiative d’une réunion publique ouverte à tous et toutes, pour écouter la voix des Arméniens sur ce qui est en jeu aujourd’hui en Arménie et au Haut-Karabakh, et renouveler le soutien dont ils ont besoin. Cet événement transpartisan témoignera du fait que cette cause commune réunit nos familles politiques, et que le peuple arménien pourra toujours compter sur notre soutien sur la scène européenne. »

François ALFONSI

François-Xavier BELLAMY

Sylvie GUILLAUME

Nathalie LOISEAU

« Il y a un an, l’agression subie par la province du Haut-Karabakh faisait des milliers de morts et laissait l’Arménie en danger. Un an plus tard, rien n’est encore résolu dans ce conflit : de nombreux prisonniers de guerre sont toujours détenus illégalement en Azerbaïdjan, le patrimoine arménien est ciblé par des dégradations multiples, et le territoire arménien lui-même est remis en cause par des provocations répétées, qui ont fait encore tout récemment des victimes civiles.

Dans cette situation, et pour donner le signe d’un engagement plus déterminé de l’Union européenne, il est urgent de redire avec force notre soutien au peuple arménien.

Parlementaires européens de familles politiques différentes, nous avons voulu prendre l’initiative d’une réunion publique ouverte à tous et toutes, pour écouter la voix des Arméniens sur ce qui est en jeu aujourd’hui en Arménie et au Haut-Karabakh, et renouveler le soutien dont ils ont besoin. Cet événement transpartisan témoignera du fait que cette cause commune réunit nos familles politiques, et que le peuple arménien pourra toujours compter sur notre soutien sur la scène européenne. »

François ALFONSI

François-Xavier BELLAMY

Sylvie GUILLAUME

Nathalie LOISEAU

INFORMATIONS PRATIQUES

Le lundi 6 décembre à 20h15 au Théâtre du Palais Royal (Paris).

Inscription (nécessaire) : www.pour-le-peuple-armenien.com

PROGRAMME (un dossier de presse complet suivra prochainement)

Grand témoin : Arman Tatoyan, défenseur des droits de la République d’Arménie

Interlude musical : Astrig Siranossian, violoncelliste soliste, Premier prix du concours international K. Penderecki.

Table-ronde sur les conséquences de la guerre et les perspectives actuelles, sur les plans humain, culturel et géopolitique :

Henry Cuny, ancien ambassadeur de France en Arménie

Haykuhi Minasyan, directrice du Centre de réhabilitation des blessés de guerre à Erevan

Armen Muradyan, recteur du Centre hospitalier universitaire d’Erevan

Stéphane Deschamps, conservateur national du patrimoine, archéologue

L’animation de la table-ronde sera assurée par Jean-Christophe Buisson (Le Figaro Magazine), et la modération générale de la soirée par Valérie Toranian (Revue des deux mondes).