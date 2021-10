Le mandat de vaccination arménien fait face à un contrecoup

Par Karine Ghazaryan

De nouvelles réglementations obligeant pratiquement tous les employés en Arménie à se faire vacciner contre le COVID visent à augmenter le taux de vaccination extrêmement bas du pays : lorsque la nouvelle règle a été annoncée fin août, moins de 5 % des Arméniens étaient complètement vaccinés.

Mais la loi, qui entre en vigueur le 1er octobre, a suscité une résistance politique féroce et une nouvelle vague de campagnes anti-vaccin. Et bien que les taux de vaccination aient augmenté après l’annonce, il semble que des centaines de milliers d’employés ne seront toujours pas vaccinés au début du mois.

Selon la nouvelle réglementation, pratiquement tous les travailleurs du pays devront, soit présenter à leurs employeurs un certificat prouvant qu’ils ont été vaccinés, soit passer un test PCR tous les 14 jours. Avec des tests coûtant l’équivalent d’une partie substantielle des salaires mensuels de la plupart des Arméniens, cela équivaut effectivement à un mandat de vaccination.

La plus grande force d’opposition au parlement, l’Alliance arménienne dirigée par l’ancien président Robert Kotcharian, a publié le 10 septembre une déclaration s’opposant au règlement. Il a déclaré que les vaccins « devraient être le résultat d’une décision consciente de chacun, pas un mandat ». L’alliance a également fait valoir que le gouvernement devrait subventionner le coût des tests PCR pour les travailleurs. Le 24 septembre, l’alliance s’est adressée à la Cour constitutionnelle pour demander la suspension de la nouvelle réglementation.

Robert Hayrapetian, un avocat qui était l’un des candidats de l’Alliance arménienne aux élections de cet été, était l’un des nombreux à avoir publié des instructions sur Facebook pour les personnes qui voulaient enfreindre les nouvelles règles. « Si vous venez travailler sans vaccin ni test PCR négatif, l’employeur n’a pas le droit de vous licencier », a écrit Hayrapetian. « N’oubliez pas que personne n’a le droit de vous forcer à vous faire vacciner, notamment par arrêté du ministre 😆😆😆 . Vous ne pouvez être vacciné que selon votre libre arbitre."

Dans un autre poste, il a proposé des directives similaires aux employeurs, avertissant qu’en cas de licenciement « illégal », les employeurs pourraient être poursuivis et passibles d’amendes substantielles.

Le contrecoup a été exacerbé par la clarification du gouvernement selon laquelle les règles ne s’appliqueraient pas aux hauts fonctionnaires comme le Premier ministre, le président ou les députés. Le ministère de la Justice a expliqué les exceptions par la difficulté juridique de les appliquer aux fonctionnaires qui n’ont pas de superviseur ; il n’y a personne, par exemple, qui pourrait refuser au président son poste parce qu’il n’était pas vacciné.

Cette nouvelle a néanmoins été accueillie avec une réaction négative parmi les Arméniens qui ont vu un double standard. Le ministre de la Santé Anahit Avanesyan a tenté de l’expliquer en disant que la plupart des hauts fonctionnaires sont déjà vaccinés de toute façon.

Pendant ce temps, les mouvements d’extrême droite se sont emparés du mandat de lancer une nouvelle vague d’attaques contre le processus de vaccination. Un groupe d’activistes se faisant appeler « L’Armée de la Lumière » a annoncé qu’il organiserait des rassemblements de rue réguliers pour protester contre ce qu’il a appelé la « vaccination obligatoire » et les « essais cliniques obligatoires » imposés à la population arménienne. Depuis lors, le groupe a organisé plusieurs manifestations à Erevan, attirant généralement des dizaines de participants et une large couverture médiatique.

Les politiciens de droite ont également créé des groupes et des initiatives visant à lutter contre les efforts de vaccination du gouvernement. L’une de ces initiatives, le « libre arbitre », dirigée par le chef de la Chambre des avocats, une organisation à but non lucratif, a encouragé les Arméniens à envoyer des informations sur les cas de « complications graves et de décès » liés aux vaccins pour que leurs médecins membres enquêtent.

Le groupe s’est également adressé au Comité permanent de la protection des droits de l’homme et des affaires publiques dirigé par l’opposition et a réussi à obtenir une rencontre avec le ministre de la Santé Avanessian. Au cours de la réunion, Avanessian a fait valoir que la propagation de la variante Delta, hautement infectieuse, a rendu nécessaire le port à nouveau de masques même si l’on est vacciné. De nombreux organes de presse, en particulier ceux affiliés à l’opposition, se sont accrochés à des angles sceptiques vis-à-vis des vaccins avec des titres tels que « La vaccination n’exclut pas le fait de contracter l’infection » : Anahit Avanessian.

Cette résistance devrait s’intensifier dans les semaines à venir à mesure que les restrictions commenceront à être mises en œuvre.

Légalement, la réglementation est faible et le gouvernement n’a pas apporté les modifications nécessaires à la législation du travail pour la rendre exécutoire, a déclaré le chef de l’Union républicaine des employeurs, Gagik Makarian, dans une interview à la télévision publique. « C’est maintenant la deuxième année que nous sommes dans le chaos des coronavirus, mais les agences [gouvernementales] respectives ne traitent pas ces problèmes ; il n’y a pas eu de changements substantiels dans le droit du travail."

En conséquence, a fait valoir Makarian, les réglementations présentent des risques importants pour les employeurs : d’une part, ils pourraient être condamnés à une amende par le gouvernement pour ne pas avoir mis en œuvre la restriction. En revanche, ils pourraient être poursuivis par les travailleurs et condamnés à une amende par les tribunaux pour leur mise en œuvre. « J’ai parlé à une trentaine d’employeurs. À l’exception d’un employeur qui a déclaré qu’il soutenait la vaccination, [...] 29, y compris les gros contribuables, des employeurs avec des centaines de travailleurs, sont simplement dans un état d’incertitude, ils ne savent pas ce qui est possible », a déclaré Makarian.

Les autorités insistent sur le fait que les employeurs ont le droit de licencier les employés qui ne respectent pas les règles. L’organisme d’inspection de la santé et du travail a déclaré qu’il avait le droit d’effectuer des contrôles dans les entreprises deux fois par jour si nécessaire et peut imposer des amendes allant jusqu’à 120 000 drams (environ 208€) aux entreprises en cas de violation.

L’exigence imminente a influencé les taux de vaccination. Le nombre de vaccinations quotidiennes enregistrées est en augmentation, passant d’environ de 5 500 le 7 juillet à près de 10 000 le 22 septembre. Mais le pays a encore un long chemin à parcourir.

Selon les données officielles, 408 000 personnes en Arménie ont reçu au moins la première dose du vaccin. Mais cela inclut tout le monde, y compris les chômeurs, les retraités et un nombre inconnu d’étrangers qui ont afflué en Arménie pour se faire vacciner alors que le pays les offrait à quiconque. Il y a plus de 600 000 personnes employées dans le pays. (La population est d’un peu moins de 3 millions.)

Pendant ce temps, des rumeurs répandues font état d’un trafic à grande échelle de faux certificats de vaccin.

Le Service de sécurité nationale (NSS) arménien a déclaré à Eurasianet que deux cas de production de faux certificats de vaccin faisaient actuellement l’objet d’une enquête. S’ils sont reconnus coupables, les suspects encourent une amende pouvant aller jusqu’à 800 000 (environ 1 400 €) ou jusqu’à quatre ans de prison.

Le nombre de faux certificats est probablement bien plus élevé que ce que le NSS a découvert. Il existe de nombreuses discussions en ligne sur les médecins délivrant de faux certificats, et certains utilisateurs de médias sociaux ont conseillé comment obtenir un faux certificat plutôt qu’une piqûre.

Dans un article sur les nouvelles restrictions dans un groupe Facebook privé réservé aux femmes avec 110 000 membres - « Le coin des femmes » - un utilisateur a conseillé aux gens de « trouver un moyen d’obtenir un certificat mais de ne pas se faire vacciner ... » Lorsqu’un autre utilisateur a répondu que cela peut être risqué, le premier a répondu : « En Russie, 50 % l’ont fait, et la vaccination est aussi risquée. »