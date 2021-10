Aliev irrite Téhéran…

Signe parmi d’autres des tensions entre l’Iran et l’Azerbaïdjan depuis la guerre de l’automne 2020 au Karabagh, tensions qui se sont nettement accrues depuis que l’armée azérie a installé, le 12 septembre, un barrage sur une route du sud de l’Arménie où elle contrôle, rançonne et parfois arrête les routiers iraniens, l’ambassade d’Iran en Arménie a jugé utile de citer un article du journal iranien Jam-e Jam, qui fait clairement allusion aux accusations lancées par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev contre l’Iran. Cet article, figurant sur la page Facebook de l’ambassade d’Iran à Erevan, dénonce ouvertement les propos du président azéri, sur la forme comme sur le fond, I.Aliev ayant cru bon de se plaindre des exercices militaires menés par l’Iran à la frontière de l’Azerbaïdjan, au détour d’un entretien accordé à l’agence de presse turque Anadolu. ‘’Pourquoi l’Iran n’a-t-il pas fait de tels exercises dans ses provinces septentrionales au cours des 30 années durant lesquelles les régions limitrophes du Karabagh étaient sous le contrôle des Arméniens ?’’, s’était plaint le président Aliev, laissant ainsi entendre que l’Iran se serait montré conciliant avec les Arméniens et prouvait son hostilité envers l’Azerbaïdjan en effectuant des manœuvres militaires à ses frontières perçues comme une menace à Bakou. L’article de Jam-e Jam lui réponde en faisant valoir que : l’Arménie ne nourrit pas de vains rêves dans les provinces du nord de l’Iran, contrairement à Bakou, Ankara, et n’a pas une telle attitude, que l’Arménie, contrairement à l’Azerbaïdjan, s’est pas l’allié d’Israël, que l’Arménie, contrairement à l’Azerbaïdjan, n’a pas créé un réseau de mercenaires-séparatistes dans l’Atropatene (appellation historique de l’Azerbaïdjan, et des provinces du nord de l’Iran comptant quelque 10 millions de turcophones azéris) et enfin, que l’Arménie ne cherche par à laisser l’Iran sur le bas côté des routes commerciales. L’article ne manque par par ailleurs de souligner que « le comportement non-diplomatique du président de l’Azerbaïdjan qui a adressé un message à l’Iran par la voie des media turcs montre combien il est colonisé’’.

A un niveau plus officiel, Ali Fadavi, Commandant-en-Chef en second du Corps des gardes révolutionnaires islamiques (IRGC) d’Iran, a déployé les mêmes arguments en s’exprimant devant les journalistes, mais en usant d’un ton bien plus sarcastique pour dénoncer les allégations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev concernant les exercices militaires de l’IRGC au sud de la frontière avec l’Azerbaïjan. Cité par l’agence Rokna, l’officier iranien ironisait en ces termes : « Quand un enfant vous insulte et vous embête, vous lui posez la main sur sa tête et vous ne lui prêtez plus attention ». Le 28 septembre, le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères Saeed Khatibzadeh avait précisé que les exercices militaires de grande envergure exécutés au nord-ouest de l’Iran étaient l’affaire de la seule République islamique d’Iran et relevaient de sa souveraineté. Il ajoutait que la République d’Iran ne tolérerait pas la présence du régime israélien à ses frontières. S’il plaide officiellement en faveur de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, comme des autres Etats de la région, dont l’Arménie, le régime de Téhéran n’a pas caché que l’issue de la guerre contre les Arméniens du Karabagh menée et remportée à l’automne 2020 par l’Azerbaïdjan avec l’aide de son allié turc, bien qu’elle contribue à restaurer l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, est potentiellement défavorable à l’Iran. Au titre des raisons invoquées pour ce constat, le fait que la guerre a renforce l’influence de la Turquie, rival historique de l’Iran, dans l’Azerbaïdjan, mais aussi et surtout celle d’Israël, son ennemi juré, qui lui a livré aussi des armes sophistiquées, dont les drones, qui lui ont permis de remporter la victoire. L’Iran, qui se méfiait déjà de son voisin azéri et de ses visées irrédentistes sur la province iranienne d’Azerbaïdjan, voit d’un très mauvais œil l’alliance israélo-israélienne, dont elle redoute qu’elle déplace à ses portes septentrionales la menace de l’Etat hébreu.

Dans ce contexte, les exercices militaires iraniens sont tenus comme une claire mise en garde adressée au voisin azéri, même si le régime de Téhéran s’en défend, les mettant sur le compte de manouevre militaires régulières et non ciblées, s’étonnant, par la voix du porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, que le président Aliev ait préféré s’en plaindre à une agence de presse turque plutôt que de s’adresser directement par une voie diplomatique parfaitement rodée entre les deux Etats, aux autorités iraniennes. Mais la coïncidence de ces exercices militaires avec les tensions accrues ces jours derniers entre Bakou et Téhéran en raison des tracasseries imposées aux routiers iraniens par l’armée azérie sur le tronçon de route Goris-Kapan qu’elle contrôle au sud de l’Arménie, est pour le moins troublante. C’est dans ce contexte d’ailleurs que le vice-premier ministre d’Arménie Suren Papikyan recevait mercredi l’ambassadeur d’Iran en Arménie Abbas Badakhshan Zohouri, avec lequel il plaidait en faveur du renforcement des relations arméno-iraniennes et du développement sens entraves de leurs échanges commerciaux, dans une allusion évidente au blocage par l’armée azérie de la route arménienne empruntée par les camions iraniens. Des relations d’une importance stratégique pour l’Arménie, soulignait Suren Papikyan, en faisant état des efforts déployés par la partie arménienne pour achever la construction d’un axe routier alternatif contournant les zones frontalières arméniennes menacées par Bakou.