Le gouvernement arménien approuve un budget 2022 augmentant les dépenses publiques

Le gouvernement arménien a approuvé jeudi 30 septembre, le projet de budget pour l’année prochaine qui prévoit des dépenses publiques accrues dans les projets d’infrastructures, les programmes sociaux ainsi que dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationales. Les dépenses publiques devraient augmenter dans leur ensemble de plus de 15 % pour s’élever à quelque 2,2 mille milliards de drams (4,5 milliards de dollars) en 2022. Le gouvernement dans le même temps s’engage à réduire le déficit budgétaire par la voie d’une hausse sensible de ses recettes fiscales. “Le budget 2022 se fonde sur nos trois priorités : réformer le système national de sécurité, développer les infrastructures et moderniser les seceurs de l’éducation et des sciences”, a déclaré le premier ministre Nikol Pachinian en présentant ce budget lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan. “Nous allons prêter une attention particulière à la sécurité nationale, sans quoi il est impossible d’atteindre nos objectifs de développement à long terme”, a ajouté le cheg du gouvernement. Les dépenses du gouvernement dans le secteurs de la défense devraient augmenter d’environ 11% pour atteidre 345,4 milliards de drams (707 millions de $), une hausse qui vise à aider l’Arménie à relever les défis sécuritaires auxquels elle fait face depuis sa défaite, en novembre 2020, dans la guerre du Karabagh face à l’Azerbaïdjan. Le gouvernement entend aussi allouer quelque 42,6 milliards de drams au Service de sécurité nationale (SSN), une augmentation d’environ 23% par rappor à l’année précédente. Du SSN, dépendent notamment les unités de garde frontières déployées aux frontières très sensibles de l’Arménie, dont les multiples provocations de l’armée azérie, depuis un an, ont confirmé la vulnérabilité. Le projet de budget présenté par le ministre des finances Tigrane Khachatrian prévoit par ailleurs une hausse de 31,6 % des dépenses dans différents programmes d’infrastructures, comme la construction de routes, dont là encore les agressions azéries, singulièrement dans le sud du pays, ont souligné l’urgence, portant ces dépenses à un montant total de près de 279 milliards de drams. La sécurité sociale devrait rester la principale bénéficiaire des dépenses publiques, avec près de 580 milliards de drams alloués à différents programmes dans un secteur social qui a été frappé de plein fouet aussi par la crise sanitaire liée au covid. Cette hausse importante des dépenses publiques devrait être financée par l’accroissement tout aussi sensible des revenus de l’Etat de l’ordre de près de 25 % qui serait ainsi portée à 1,95 trillions de drams. Le déficit budgétaire serait ainsi réduit à 242 milliards de drams contre 334 milliards de drams enregistrés cette année. Le déficit 2021, équivalant à 5,5 % du PIB, avait été bien plus important que ne l’estimaient les prévisions en raison de la récession économique sévère due à la pandémie, aggravée par la guerre du Karabagh et ses conséquences. L’économie arménienne s’est contractée de 7,6 %, contraignant le gouvernement à recourir à des emprunts extérieurs supplémentaires pour compenser la chute des recettes fiscales. L’économie semble être repartie à la croissance cette année. N.Pachinian a indiqué en juillet que la croissance pourrait atteindre au moins 6 % en 2021. La récession a aussi causé une hausse de la dette publique de l’Arménie de l’ordre de 63,5 % du PIB. Selon le ministère des finances, la dette devrait se creuser cette année encore, et devait atteindre 8,95 milliards de dollars en août. T.Khachatrian s’est dit néanmoins confiant quant au maintien de la croissance économique qui permettra au gouvernement, selon lui, de réduire le ratio dette-PIB à 60,2 % à la fin 2022