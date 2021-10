Alashkert a perdu au deuxième tour de la Ligue de conférence à Erevan

EREVAN, 30 SEPTEMBRE, ARMENPRESS. Au deuxième tour de la Football Conference League, Erevan « Alashkert » a accueilli le club finlandais HIK au stade républicain Vazgen Sargsyan.

7 minutes seulement après le début du match, HIK en a profité pour prendre l’avantage. A la 23e minute du match, les joueurs de « Alashkert » ont su profiter de l’erreur des défenseurs adverses, pour rétablir l’égalité du score, le but a été inscrit par Embalo. A la fin de la première mi-temps, le capitaine d’Alashkert Artak Grigoryan a été expulsé après avoir reçu un carton rouge .

En seconde période, HIK a réussi à transformer l’avantage numérique en but à la 57e minute du match. Les invités avaient un avantage territorial, ils ont pu inscrire le troisième but au champion d’Arménie. Risk est devenu l’auteur du double. « Alashkert » n’a pu que réduire la différence de score. Glishich a marqué le but, mais HIK a réussi à marquer le 4e but (but marqué par Olusanya).

« Alashkert » -HIK - 2 : 4.

Au troisième tour de la Conference League, Alashkert accueillera à nouveau le club autrichien LASK à Erevan. Cette rencontre aura lieu le 21 octobre.