Le Président et le Président de l’AN discutent de la coopération entre les instituts présidentiels et parlementaires

Le Président de l’Arménie Armen Sarkissian a eu aujourd’hui un entretien avec le Président du Parlement Alen Simonyan, a indiqué le Bureau du Président dans un communiqué de presse.

Armen Sarkissian a félicité une fois de plus Alen Simonyan pour le lancement des activités du nouveau Parlement, déclarant qu’en cette période difficile pour le pays, l’Assemblée nationale avec ses activités contribuera à résoudre les défis et les problèmes actuels.

Le Président et le Président de l’Assemblée nationale ont partagé le même point de vue selon lequel, dans le cadre du système parlementaire, l’Assemblée nationale a (...)