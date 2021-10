L’Ambassadrice de France en Arménie a remis ses lettres de créance au Président de l’Arménie

Mme Anne Louyot, nouvellement nommée Ambassadrice de France en Arménie, a remis ses lettres de créance au Président arménien Armen Sarkissian le 30 septembre.

’’Je suis heureuse de représenter la France dans un pays, avec lequel mon pays entretient des relations uniques. Je ferai tout pour développer davantage les relations bilatérales’’, a déclaré la nouvelle Ambassadrice, en transmettant les salutations chaleureuses du Président français, Emmanuel Macron au Président Sarkissian.

Comme ARMENPRESS a été informé par le service de presse de la Présidence, le Président a félicité Mme Anne Louyot pour sa prise de fonction, lui a souhaité de réussir et a espéré que grâce à des efforts conjoints, l’agenda déjà riche des deux pays sera enrichi de nouvelles idées et initiatives.

Selon le Président Sarkissian, l’amitié entre l’Arménie et la France qui remonte à plusieurs siècles, les relations uniques entre les deux Etats, le dialogue politique de haut niveau et la confiance mutuelle constituent une base sérieuse pour le développement futur des relations arméno-françaises.

Armen Sarkissian a noté que l’Arménie apprécie hautement le soutien et la solidarité du Président français Emmanuel Macron et du peuple français pendant les jours difficiles pour l’Arménie.

Les interlocuteurs ont évoqué les différentes sphères de la coopération arméno-française. Le Président Sarkissian a estimé que la coopération dans le domaine des technologies modernes était prometteuse. Il a présenté l’initiative présidentielle ATOM (Advances Tomorrow) qui, étant un projet orienté vers l’avenir, sera axé sur le développement scientifique, technologique et éducatif. Il existe déjà des accords préliminaires de coopération avec un certain nombre de grandes entreprises technologiques françaises.

Les parties ont également parlé de la mise en œuvre de programmes ambitieux visant à élargir la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la santé, grâce auxquels, comme l’a noté l’Ambassadrice, la partie française est prête à investir son expérience en Arménie.

ARMENPRESS