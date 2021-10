Le ministre iranien des Affaires étrangères exprime son désaccord avec les déclarations de la partie azérie

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Amir-Abdollahian, a exprimé son désaccord sur l’attitude inappropriée des gardes-frontières azerbaïdjanais envers les conducteurs iraniens et l’arrestation des deux conducteurs, lors de la cérémonie de réception des copies des lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Azerbaïdjan en Iran, Ali Alizadeh. Le site officiel du MAE iranien, Amir-Abdollahian a également qualifié les annonces négatives de l’Azerbaïdjan de surprenantes et regrettables.

Le ministre des affaires étrangères iranien a noté que la conduite d’exercices militaires est le droit souverain des États et a souligné les activités du régime sioniste près des frontières iraniennes, ajoutant : « L’Iran ne tolère pas la présence et les activités du régime sioniste contre sa sécurité nationale et prendra toute mesure à cet égard ».

L’ambassadeur azerbaïdjanais a espéré que les récentes questions problématiques seront résolues par le dialogue entre les responsables des deux pays. Armenpress.