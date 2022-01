Remise du diplôme de l’Honorariat à François Rochebloine

Lors d’une réception organisée à son siège, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de L’Europe a remis le diplôme de l’Honorariat de l’APCE et la médaille correspondante à François Rochebloine pour avoir siégé 15 ans au Conseil comme représentant de la France.

Le Conseil de l’Europe est la première et plus ancienne institution européenne où siège aujourd’hui 47 nations .