Messe de requiem à la mémoire du footballeur Davit Babayan héros de la guerre de 44 jours en Artsakh

Le 2 octobre sera commémorée l’anniversaire de la disparition du footballeur David Babayan tué lors de la guerre de 44 jours en Artsakh.

Aujourd’hui à l’église Sourp Hovhannès de Kond (Erévan) s’est déroulée une messe de requiem à l’occasion de ce premier anniversaire de la disparition du héros David Babayan. Sa famille, ses amis et ses proches ont peu avant rendu hommage au cimetière militaire de Yerablour sur les hauteurs d’Erévan.

Davit Babayan était né le 30 mars 1998 à Erévan. Le 2 octobre 2020 lors de la guerre en Artsakh, il fut victime d’un tir provenant d’un drone azéri. Son corps avait été retrouvé 9 mois plus tard et rendu à la terre le 19 juillet 2021 à Yerablour.

Krikor Amirzayan