L’Argentine ouvre une chambre de commerce en Arménie

EREVAN, 30 SEPTEMBRE, ARMENPRESS. L’ambassadeur d’Argentine en Arménie Mariano Vergara a présenté l’initiative de l’ambassade sur l’ouverture d’une Chambre de commerce d’Argentine en Arménie.

« Elle cherchera à servir non seulement de passerelle entre les milieux d’affaires des deux pays mais aussi d’outil pour encourager les initiatives des PME et impliquer de jeunes experts. Il deviendra un outil supplémentaire pour élever la coopération commerciale bilatérale à un nouveau niveau et renforcer les relations déjà amicales entre nos deux peuples », a-t-il déclaré lors d’un événement marquant la création de la chambre de commerce.

La chambre contribuera également à développer le tourisme bilatéral, à soutenir les activités culturelles et à encourager les opportunités de coopération et d’échange à travers le développement du sport.

Artur Hakobyan, le directeur exécutif de Converse Bank – le principal partenaire de l’ambassade dans cette initiative – a félicité à cette occasion et a attaché de l’importance au développement des liens économiques avec divers pays et à la stimulation des investissements dans cette phase de développement économique de l’Arménie.

« Naturellement, la nouvelle chambre aura sa place particulière dans la mise en œuvre des initiatives économiques bilatérales. Nous sommes plus que certains que les relations économiques arméno-argentines ont de grandes perspectives de développement dans l’industrie, le commerce, l’informatique, le tourisme, l’agriculture et la gestion du capital humain », a-t-il déclaré.

« Converse Bank est l’une des premières sociétés d’Arménie à capital argentin, dont le principal actionnaire est M. Eduardo Eurnekian. Nous faisons partie d’une grande famille qui comprend Tierras de Armenia, Karas Wines, Armenia International Airports. Leur création a non seulement stimulé le développement de diverses branches de l’économie, mais a également créé des milliers d’emplois nouveaux et stables », a-t-il ajouté, notant que Converse Bank est prête à soutenir au maximum le développement des relations bilatérales, en offrant une large boîte à outils de financement.

Édition et traduction par Stepan Kocharyan