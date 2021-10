Le nouvel ambassadeur du Pérou présente ses lettres de créance au président arménien

Le nouvel ambassadeur du Pérou en Arménie Juan Genaro del Campo Rodriguez (résidence à Moscou, Russie) a présenté ses lettres de créance au président Armen Sarkissian, rapporte le bureau présidentiel.

Le président arménien a félicité l’ambassadeur pour sa nomination, souhaitant un travail productif. Il a exprimé sa confiance que l’ambassadeur contribuera à l’approfondissement des relations bilatérales.

À son tour, l’ambassadeur du Pérou s’est dit prêt à prendre des mesures concrètes pour développer les relations arméno-péruviennes.

La réunion a porté sur le développement de la coopération entre l’Arménie et le Pérou, les opportunités de renforcer les liens commerciaux. Il a été indiqué qu’il existe un potentiel de coopération dans les domaines des hautes technologies, de l’industrie minière et de l’éducation. Les responsables ont également souligné la coopération culturelle et, dans ce contexte, ils ont discuté de l’organisation de journées culturelles en Arménie et au Pérou l’année prochaine à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

