Le Royaume-Uni encourage l’Arménie et l’Azerbaïdjan à trouver un règlement négocié à l’impasse actuelle

L’ambassadeur du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord en Arménie, John Gallagher, a commenté le conflit arméno-azerbaïdjanais non résolu et le fait qu’un an après la guerre, les dirigeants azerbaïdjanais poursuivent leur rhétorique militariste, présentant des revendications territoriales contre l’Arménie et ne retirant pas ses troupes du territoire souverain territoire de l’Arménie depuis déjà cinq mois.

Lors d’une conférence consacrée au changement climatique, lorsque des journalistes lui ont demandé de commenter la question, l’ambassadeur a déclaré que le gouvernement britannique appelait les parties « à venir à la table et à trouver un règlement négocié à cette impasse actuelle ». L’ambassadeur a déclaré que la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE est la bonne plate-forme pour cela.

« La position du gouvernement britannique est que nous encourageons les deux parties à venir, à parler pour trouver un règlement négocié à cette impasse actuelle. Nous sommes fermement convaincus que le Groupe de Minsk de l’OSCE est le bon forum pour cela, et nous encourageons l’Arménie et l’Azerbaïdjan à s’asseoir et à trouver une solution durable et durable », a déclaré l’ambassadeur.

ARMENPRESS.