Poutine et Erdogan ont examiné le dossier de l’Artsakh et les questions de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Les présidents de la Russie et de la Turquie ont lors de leur entrevue à Sotchi (Russie), examiné également la situation en Artsakh et la frontière arméno-azérie indique le journal arménien « Haygagan Jamanak ».

Lors de cette rencontre le président russe Vladimir Poutine aurait dit à son homologue turc Erdogan que les parties en conflit au Haut-Karabagh devront établie des concessions afin de régler la question de la stabilité frontalière. Information révélée par Dimitri Peskov le secrétaire de presse de la présidence russe. Par ailleurs les deux hommes outre l’Artsakh, ont également examiné la situation en Syrie, en Afghanistan et en Lybie. Concernant la situation entre l’Arménie, l’Artsakh et l’Azerbaïdjan, selon Dimitri Peskov, le président russe Poutine aurait également été favorable à la normalisation des réseaux de transport.

Rappelons que la rencontre Poutine-Erdogan à Sotchi a duré 2h45, une entrevue fermée aux médias.

Krikor Amirzayan