JC Buisson : tir azéri sur un soldat arménien

L'armée azerbaïdjanaise a encore tiré hier sur 1 soldat #armenien à Kut (#Gegharkunik), en #Armenie (!) et aujourd'hui sur un hélicoptère iranien*. Quand se décidera-t-on à sanctionner le régime de Bakou qui ne cesse de violer les cessez-le-feu et menacer ses voisins et la paix ?

-- J-Christophe Buisson (@jchribuisson) September 29, 2021