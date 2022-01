Commentaires sur les propos de David Babayan, Ministre des Affaires étrangères par Marc Alenzi

Au lendemain du triste anniversaire du déclenchement de la guerre des 44 jours (27 septembre 2020), j’ai voulu revoir le ministre des Affaires étrangères d’Artsakh, David Babayan, pour évoquer certains points d’actualité. Il m’a reçu dans son bureau (le 28 sept.) et m’a semblé aussi déterminé à « travailler plus, au lieu de disserter », et fidèle à sa devise (voir Petite causerie avec ... le 6 avril, in NAM en ligne), qu’auparavant.

1- Face aux défis, tout faire pour garder ce qu’on a de l’Artsakh

Rappelant « la lourde défaite » de l’an dernier qui a fortement touché le pays, sa population, son économie, ... (...)