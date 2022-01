Mélania Khachatryan (76 kg) médaille de bronzer d’haltérophilie pour l’Arménie aux championnats d’Europe des -20 ans

Aux championnats d’Europe d’haltérophilie des U20 et U23, la représentante de l’Arménie, Milena Khachatryan (19 ans) a gagné la médaille de bronze de la catégorie des 76 kg en soulevant 220 kg (99 à l’arraché et 121 à l’épaulé-jeté).Milena Khachatryan se classe ainsi troisième derrière Maria Ardreeva (Russie) qui souleva 229 kg et la turque Dilara Ucan (223 kg).

Krikor Amirzayan