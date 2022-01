La Turquie a entamé le déminage de la zone frontalière avec l’Iran

La Turquie a commencé à neutraliser plus de 80.000 mines anti-personnel à sa frontière avec l’Iran, l’un des plus grands projets de déminage en cours dans le monde, a annoncé mercredi le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Turquie. Le projet prévoit le nettoyage des mines anti-personnel placés « à la frontière orientale de la Turquie entre 1953 et 1996 pour éviter les passages clandestins et la contrebande, ainsi que pour en assurer la sécurité », a indiqué à l’AFP Faik Uyanik, directeur des communications du PNUD en Turquie. Dans les années 1990, l’armée turque avait largement (...)