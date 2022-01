Les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan se sont estimés mercredi satisfaits de leur rencontre en Russie, où ils ont évoqué de récentes tensions en Syrie entre les deux puissances. « Merci pour votre visite. C’était très utile et instructif, nous restons en contact », a déclaré M. Poutine à l’issue de trois heures négociations à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, selon des images diffusées par le Kremlin. Sur Twitter, le dirigeant turc a lui qualifié de « productive » cette entrevue, sans fournir plus de détails. Il s’agissait de la première rencontre en tête à tête entre MM. (...)