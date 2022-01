Hambardzoum Matevosyan, le gouverneur de la région d’Armavir a participé à une célébration yézidie

Hambardzoum Matevosyan, le gouverneur de la région d’Armavir était présent aujourd’hui 29 septembre au centre communautaire d’Aknalich, événement dédié à la 3e année de la construction du grand Temple yézidi du nom de Taus Malak et Sept Anges.

Saluant les personnes présentes à l’occasion de cette journée mémorable, le gouverneur a noté qu’il était honoré de diriger une région où se trouvent les centres spirituels des peuples arméniens et yézidis, la Sainte église apostolique arménienne et le temple yézidi Ziarat, où la langue yézidie est enseignée à un grand nombre de yézidis, citoyens arméniens.

Dans son discours, (...)