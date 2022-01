Signature entre la Turquie et la France d’un protocole JETCO

Le ministre turc du Commerce Mehmet Mus et le ministre français du Commerce extérieur et de l’Investissement Franck Riester ont signé à Istanbul un protocole sur la sixième réunion de la Commission mixte Turquie-France pour l’économie et le commerce (JETCO).

Le ministre Mus s’exprimant après la cérémonie de signature, mardi, a souligné que les relations entre la Turquie et la France remontent au XVe siècle.

Il a par ailleurs affirmé que les relations entre la France et la Turquie ont connu un nouvel élan avec la réunion des présidents des deux pays en mars de l’année dernière et que le ministre des (...)