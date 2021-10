Des pluies sont attendues en Arménie plus tard cette semaine

Le service météorologique arménien a déclaré aujourd’hui que des pluies sont attendues dans certaines parties du pays les 29-30 septembre et 2-3 octobre et dans la plupart des régions du pays le 1er octobre.

Le vent du sud-ouest soufflera à une vitesse de 5 à 10 mètres par seconde avec des rafales atteignant 15 à 20 mètres par seconde. La température de l’air du 30 septembre au 1er octobre diminuera progressivement de 6 à 9 degrés.

A Erevan, des pluies épisodiques sont attendues les 30 septembre et 1er octobre, ainsi que le 3 octobre en soirée.

La température de l’air dans la capitale mercredi et jeudi pendant la journée fluctuera entre 21 et 23 degrés, vendredi et samedi, elle baissera à 14-16 degrés et dimanche, la température augmentera légèrement à 18-20 degrés.

ARKA