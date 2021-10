Naples s’intéressait à Arsen Zakharyan (18 ans) jusqu’à l’Euro-2020

Le club italien de Naples s’intéressait jusqu’à l’Euro-2020 à l’arméno-russe Arsen Zakharyan (18 ans) le défenseur de la sélection nationale de Russie et du « Dynamo » de Moscou ont indiqué les médias russes. Mais en raison d’une maladie Arsen Zakharyan n’a pas participé avec la Russie aux rencontres de l’Euro-2020 et les représentants de Naples n’avaient ainsi plus la possibilité de suivre les performances de l’arméno-russe. C’est pour cela que les pourparlers entre Naples et Arsen Zakharyan n’ont pas débuté. Par ailleurs Naples craignait qu’au regard de son jeune âge, Arsen Zakharyan ne puisse tenir l’ensemble d’un match intensif.

Krikor Amirzayan