Telecom Armenia nomme le premier gagnant du concours Shake et Dance

Gayane Ordukhanyan a été nommée lauréate du concours Shake et Dance annoncé par la société Telecom Armenia (sous le nom de Beeline) et a reçu le prix principal, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

En suivant toutes les règles de la compétition, Gayane a répété les mouvements de danse de la publicité Beeline, recueillant 11 000 likes pour sa vidéo, plus que tout autre participant.

« Compétition la plus rythmée et la plus sportive de l’été, Shake est devenue une tendance jeunesse. La vidéo du concours a récolté plus de deux millions de vues et des milliers de likes. Félicitations à Gayane. Je veux que ce nouvel iPhone ne lui apporte que des émotions positives », a déclaré Karen Shaboyan, directrice commerciale de Telecom Armenia.

Beeline continue la compétition la plus spectaculaire de l’été -Shake- au cours de laquelle des mégaoctets sans fin, des maillots de l’équipe nationale de football, des scooters, un iPhone 12 Pro, ainsi que le prix principal - un billet pour le match de football Arménie-Allemagne - sont tirés au sort .

Pour participer, il faut télécharger l’application My Beeline Armenia, s’inscrire dans la section Shake, secouer son téléphone tous les jours et gagner l’un des cadeaux. De plus, si l’on le souhaite, ils peuvent « secouer » à l’infini pendant la journée en activant le service supplémentaire « 1 Go + Shake » pour seulement 100 AMD.

Dans le cadre de la campagne, les participants ont « secoué » plus de 3,5 millions de fois, les abonnés ont reçu plus de 700 millions de mégaoctets d’Internet pour secouer et 150 000 utilisateurs ont rejoint le mouvement de jeunesse le plus en vogue de l’été - Shake.

Telecom Armenia CJSC (anciennement VEON Armenia et ArmenTel) appartient à TEAM LLC, qui a été fondée par Hayk et Alexander Yesayan. En tant que successeur de la première entreprise de télécommunications en Arménie, Telecom Armenia propose une large gamme de solutions innovantes. La société opère sous la marque Beeline. Pour plus d’informations, suivez le lien www.beeline.am .