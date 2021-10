Ankara condamne le projet de loi américain appelant à la désignation des loups gris comme groupe terroriste

Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné mercredi un projet de loi américain appelant à la désignation des loups gris nationalistes d’extrême droite turcs comme organisation terroriste.

L’adoption d’un tel projet de loi par la Chambre des représentants des États-Unis, qui se fonde sur des « affirmations infondées », est « indigne de l’alliance enracinée » entre la Turquie et les États-Unis, a déclaré le ministère dans un communiqué , qualifiant l’action ’’extrêmement triste et inquiétante.’’

La semaine dernière, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi, qui comprend un amendement appelant le secrétaire d’État Anthony Blinken à soumettre un rapport évaluant si les loups gris de Turquie remplissent les critères pour être désignés comme organisation terroriste étrangère (FTO).

Si le Sénat américain adoptait une disposition comparable, les États-Unis rejoindraient un certain nombre de pays européens ciblant l’organisation paramilitaire liée au Parti du mouvement nationaliste (MHP) d’extrême droite turc, le partenaire junior de la coalition du Parti pour la justice et le développement du président Recep Tayyip Erdoğan ( AKP).

Les Loups Gris, l’organisation de facto de jeunesse du MHP, étaient fortement associés à la violence politique qui a balayé la Turquie dans les années 1970, ciblant les militants de gauche et les minorités ethniques lors d’agressions, de meurtres et d’incendies criminels. Ils maintiennent actuellement une forte présence en Europe, où ils sont liés à des affrontements violents.

Le groupe d’extrême droite a été interdit en Autriche et en France et l’année dernière, le parlement allemand a adopté une motion exhortant le gouvernement à interdire les affiliés du groupe et à surveiller ses activités.

Un tel projet de loi ’’nuit à la lutte de la Turquie contre le terrorisme’’, a déclaré le ministère, exhortant les États-Unis et les autres alliés de la Turquie à se concentrer plutôt sur les ’’vraies’’ organisations terroristes, telles que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un l’insurrection kurde vieille de quatre décennies et le mouvement Gülen, un groupe religieux accusé d’avoir orchestré la tentative de coup d’État de juillet 2016.

Devlet Bahçeli le leader du Parti du mouvement nationaliste (MHP) a fustigé mardi le projet de loi, soulignant que les États-Unis ne seraient jamais en mesure d’« intimider » les mouvements nationalistes et néo-nationalistes de Turquie.

Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalın, a également accusé mardi les États-Unis de fermer les yeux sur les préoccupations de sécurité nationale de la Turquie en fournissant un soutien continu aux organisations terroristes, quelle que soit l’administration.

Kalın a déclaré que le président américain Joe Biden continuait de maintenir le soutien américain aux terroristes, se référant spécifiquement aux unités de protection du peuple kurde syrien (YPG) , dans une interview avec le média turc Haber Global .

Le président turc Recep Erdoğan a déclaré que ce problème doit être résolu au cours des trois dernières administrations américaines et que Washington ne coopère avec Ankara qu’en raison de ses intérêts, a déclaré Kalın.