7 hôpitaux COVID-19 en Arménie reçoivent un équipement à rayons X moderne

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec un financement de l’Union européenne, a fourni des équipements à rayons X à 7 hôpitaux de première ligne COVID-19 - 1 dans la capitale Erevan et dans 6 autres villes d’Arménie. Les nouvelles unités à rayons X facilitent le suivi des progrès d’un patient et améliorent la prise de décision clinique. Ils sont inestimables pour les hôpitaux COVID-19 qui voient des centaines de patients quotidiennement.

Alors que les radiographies traditionnelles sur film continuent d’être efficaces pour établir un diagnostic, les radiographies numériques permettent de manipuler les images, offrant une meilleure qualité et définition. Cela permet un diagnostic précis et rapide dans les hôpitaux. Stella Karapetyan, radiologue au Martuni Medical Center, qui a déjà commencé à utiliser le nouvel équipement à rayons X, affirme que l’efficacité y a augmenté.

« Pendant le déclenchement de la pandémie de COVID-19, nous avons eu 120 à 150 patients par jour », dit-elle. « L’amélioration de la qualité des images du nouvel équipement à rayons X accélère le diagnostic. Moins de reprises sont nécessaires, ce qui réduit l’exposition aux rayonnements et améliore la sécurité des patients et des travailleurs de la santé. »

L’OMS/Europe, en collaboration avec le ministère arménien de la Santé, a évalué les hôpitaux en vue de l’installation du nouvel équipement à rayons X. L’OMS a donné son avis sur l’élaboration de plans et de spécifications techniques pour les salles de radiologie où seraient situées les unités de radiographie. Ces spécifications comprenaient le besoin de zones d’attente grandes et bien ventilées, qui sont cruciales pour prévenir et contrôler l’infection.

Claudio Meirovich, expert en dispositifs médicaux à l’OMS/Europe, a visité les hôpitaux pour vérifier que les sites répondaient aux exigences et aux normes internationales d’installation des unités de radiographie. « L’OMS a élaboré des lignes directrices et des recommandations pour aider les pays à tirer le meilleur parti de leurs investissements dans l’équipement médical », dit-il. « Il ne s’agit pas seulement de spécifications techniques ; il s’agit aussi de respecter les normes de qualité et d’avoir du personnel formé pour entretenir les équipements. Il s’agit de s’assurer que les chambres des hôpitaux où les équipements seront installés sont sûres pour les travailleurs et les patients.

Oleg Storozhenko, représentant de l’OMS en Arménie, a déclaré que l’UE et l’OMS/Europe avaient uni leurs efforts pour aider à rendre le secteur de la santé arménien fort et résilient. « L’équipement hospitalier que nous avons acheté aidera non seulement les patients atteints de COVID-19, mais contribuera également à étendre la capacité du système de santé à répondre aux futures urgences sanitaires », a-t-il noté.