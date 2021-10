Quarante médecins de Fresno en mission en Arménie

La sixième mission médicale de Fresno en Arménie est en cours. Une équipe de quarante médecins et experts médicaux passera deux semaines à prodiguer des soins gratuits aux personnes qui en ont besoin, rapporte Yourcentralvalley.com .

Berj Apkarian, le consul honoraire de la République d’Arménie à Fresno, est le chef de mission. « Notre agenda est plein. nos efforts sont fructueux », a déclaré Berj Apkarian.

Un premier arrêt pour les médecins : une leçon d’histoire au Monument du Génocide Arménien à Erevan dédié au million et demi d’Arméniens qui ont perdu la vie dans le génocide de 1915. Apkarian dit qu’il est important que la mission commence par cette visite. « Faites-leur prendre conscience que le crime contre l’humanité est inacceptable. Pas seulement contre les Arméniens, contre n’importe quelle nation », dit-il.

Un objectif important de ce voyage de mission est de soigner les soldats blessés dans la guerre de l’année dernière avec l’Azerbaïdjan voisin. Des physiothérapeutes font partie de l’équipe cette année, ainsi que des chirurgiens. Le spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge, le Dr Brien Tonkinson de Fresno, a vu 54 patients le premier jour. Selon Apkarian, « Il était si fatigué à la fin de la journée, mais les gens continuaient de venir des différents villages et Brien était avec ce grand cœur et cette compassion – il ne voulait refuser aucun patient. »

Alors que le covid est une préoccupation, Apkarian dit que l’équipe prend toutes les précautions nécessaires. Il dit que les médecins sont déterminés à faire ce qu’ils sont venus faire. « Ils veulent juste voir des patients. Ils veulent prodiguer les soins. Ils veulent répondre à leurs propres attentes et en être satisfaits », dit-il.

L’équipe planifie déjà la mission médicale de l’année prochaine – la septième année. Ils espèrent être rejoints par des médecins d’autres pays, ce qui en fera un véritable effort international