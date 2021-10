Les autorités rejettent les critiques de l’ONG Freedom House

Les députés pro-gouvernementaux ont rejeté mercredi 19 septembre les vives critiques formulées par l’organisation américaine de surveillance de la démocratie Freedom House à l’égard de la législation récemment adoptée, qui permet aux autorités arméniennes de poursuivre les personnes insultant les représentants de l’État.

Les amendements au code pénal arménien font des « insultes graves » adressées à des individus en raison de leurs « activités publiques » des crimes passibles de lourdes amendes et d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois mois. Ces personnes peuvent être des représentants du gouvernement et des forces de l’ordre, des hommes politiques et d’autres personnalités publiques.

Invoquant les nouvelles clauses du Code pénal, la police arménienne a lancé au début du mois une procédure pénale contre un utilisateur de médias sociaux qui aurait fait un commentaire offensant sur la page Facebook du Premier ministre Nikol Pashinian.

Freedom House a déploré cette évolution dans une déclaration publiée mardi. L’organisme de surveillance basé à Washington a exhorté les autorités arméniennes à cesser d’appliquer « cette législation anticonstitutionnelle » qui, selon lui, indique une « dégradation manifeste des normes démocratiques en Arménie, notamment de la liberté d’expression. »

Vahagn Hovakimian, député au Parlement du parti du Contrat civil de Pashinian et l’un des auteurs de la législation, a nié une telle régression dans le pays. Il a déclaré que l’équipe politique de Pashinian criminalisait les insultes graves, plutôt que la diffamation.

« Je suis attristé de voir des choses inexactes dans l’appel de Freedom House, car l’organisation internationale a été trompée dans ce cas particulier », a déclaré l’ancien journaliste au service arménien de RFE/RL.

Une autre élue pro-gouvernementale, Zaruhi Batoyan, a également défendu les amendements controversés. Elle a déclaré qu’ils étaient nécessaires pour lutter contre la violence verbale généralisée qui circule sur les comptes de médias sociaux arméniens.

« Peut-être que cela devrait être une solution temporaire, mais c’est nécessaire à ce stade et notre vie sociale en témoigne », a déclaré l’ancienne ministre du travail et militante civique.

En revanche, Artsvik Minasian, un dirigeant parlementaire de la principale alliance d’opposition Hayastan, s’est fait l’écho des critiques de Freedom House.

« Cette loi ne peut pas contribuer au développement démocratique de l’Arménie », a déclaré Minasian. « Au contraire, elle aidera l’Arménie à régresser dans les classements objectifs de toutes les organisations de défense des droits de l’homme. »

Hayastan et d’autres groupes d’opposition affirment que Pashinian lui-même s’est largement appuyé sur la calomnie et les « discours de haine » depuis son arrivée au pouvoir en 2018.

Toutes les formes de calomnie et de diffamation avaient été dépénalisées en Arménie en 2010, sous le règne du président de l’époque, Serzh Sarkisian.

