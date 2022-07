Ambassadrice de France en Arménie, Anne Louyot, a présenté ses lettres de créance au Ministre arménien des Affaires étrangères

Le 29 septembre, la nouvelle Ambassadrice de France en Arménie, Mme Anne Louyot, a présenté des copies de ses lettres de créance au Ministre des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan.

Selon le ministère des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan a exprimé sa confiance que S.E. Anne Louyot contribuera à l’approfondissement et au renforcement de la coopération entre l’Arménie et la France dans tous les domaines.

"Le ministre des Affaires étrangères a noté que l’Arménie attache une grande importance au développement des relations privilégiées existantes avec la France. Dans ce contexte, les interlocuteurs ont tout (...)