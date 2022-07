Le Premier ministre a envoyé une lettre de condoléances suite au décès prématuré du chateur Hayko

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a envoyé une lettre de condoléances suite au décès prématuré de l’Artiste émérite de la République d’Arménie, Hayko (Hayk Hakobyan). La lettre se lit comme suit :

" C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès prématuré de Hayko (Hayk Hakobyan), le chanteur bien-aimé et Artiste émérite de la République d’Arménie.

Il était l’un des plus grands représentants de la musique moderne arménienne et, grâce à son travail créatif, il a gagné l’amour et le respect du public. Ses œuvres sont aimées par le peuple et ses romances occupent une place particulière dans le (...)