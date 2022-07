Le ministre des Affaires étrangères rencontre le chef de la délégation du CICR

EREVAN, 29 SEPTEMBRE, ARMENPRESS. Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a reçu aujourd’hui le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Thierry Ribaux, informe le ministère.

Au cours de la rencontre, les officiels ont discuté de la coopération entre l’Arménie et le CICR pour répondre aux problèmes humanitaires en Artsakh et des activités en cours de l’organisation.

Le ministre Mirzoyan a souligné la nécessité d’un rapatriement immédiat et inconditionnel des prisonniers de guerre et des captifs civils arméniens détenus en Azerbaïdjan.

Il a été déclaré que (...)