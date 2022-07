Rencontre Poutine-Erdogan à Sotchi

EREVAN, 29 SEPTEMBRE, ARMENPRESS. La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan a débuté dans la ville russe de Sotchi le 29 septembre.

Les deux dirigeants devraient discuter des différents aspects de la coopération russo-turque dans les domaines politique, commercial et économique, ainsi que des questions internationales pertinentes, notamment la situation en Syrie, en Libye, en Afghanistan et dans le Sud-Caucase.

La dernière rencontre en tête-à-tête entre Poutine et Erdogan a eu lieu en mars 2020 au Kremlin, lors de la visite de travail (...)