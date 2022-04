« Il devient urgent de soutenir l’Arménie face aux exactions de l’Azerbaïdjan »

Il y a un an jour pour jour, l’Azerbaïdjan envahissait le Haut-Karabagh. À l’heure où les Arméniens pleurent leurs morts, Benjamin Blanchard, le directeur de SOS Chrétiens d’Orient, avertit de la brutalité de l’occupation et déplore l’inaction diplomatique.

Un an après l’invasion du Haut-Karabagh par l’Azerbaïdjan, l’Arménie doit plus que jamais être soutenue sur le plan international pour résister aux pressions de ses voisins belliqueux.

