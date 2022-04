L’artiste Frédérique Nalbandian s’expose

L’affiche est belle, éclectique et les talents multiples présents raviront les amateurs d’art les plus éclairés.

Cette Biennale sera l’occasion également pour le grand public de découvrir une pléiade de jeunes artistes et d’autres mondialement reconnus.

Sur la thématique des « Maîtres disparus-Maîtres vivants-Artistes invités et Designers » ce grand rendez-vous aura lieu du 1er au 31 octobre 2021 au Grand Hôtel des Ambassadeurs à Menton, situé dans les Alpes-Maritimes.

Des œuvres de Picasso, Matisse, Kandinsky, Cocteau, Edvard Munch, Damien Hirst entres autres artistes seront exposés dans cet espace feutré de la Riviera française.

Frédérique Nalbandian présentera une œuvre exclusive, taillée dans de la pierre.

Cette artiste aux multiples facettes, qui réside avec son fils Charles à Vintimille, travaille dans son atelier situé à Menton et revendique fièrement ses origines arméniennes.

Elle fait partie de la dynastie des Nalbandian, célèbres marchands et experts de tapisseries et tapis anciens de collection, installés aux États-Unis, au Liban et en France.

Depuis une quinzaine d’années, Frédérique Nalbandian sculpte des pièces XXL dans une matière originale, le véritable Savon de Marseille. C’est grâce à un partenariat avec la plus ancienne savonnerie de la cité phocéenne , le Fer à Cheval, en activité depuis 1856, qu’elle crée ses pièces uniques.

Les lecteurs de « Nouvelles d’Arménie Magazine » à paraître début octobre, auront le plaisir de découvrir plus amplement cette artiste et son travail original lors d’un portrait consacré.

Alain Sarkissian