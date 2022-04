Lavrov anonce la reprise des visites dans le Karabagh

A New York, les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE ont négocié avec Bakou et Erevan la reprise des visites de travail dans la région du Karabakh, a déclaré mardi 28 septembre le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov lors d’une conférence de presse.

« Tout récemment, les coprésidents russe, américain et français ont rencontré à New York les ministres des affaires étrangères d’Azerbaïdjan et d’Arménie. Pour autant que je sache, ils ont négocié la reprise de leurs voyages dans la région pour visiter [le Haut-Karabakh] et des réunions sur place avec les représentants de l’Arménie et de (...)